В сеть попали данные о бюджетном планшете Oppo Pad SE с 11-дюймовым экраном.

Пока все ждут флагманский Oppo Pad 4 Pro на Snapdragon 8 Elite, компания готовит к выходу более доступную модель под названием Oppo Pad SE. Информация о новом планшете появилась в сертификационных документах Сингапура (IMDA) и в базе данных Geekbench. Согласно этим данным, устройство будет выпускаться в двух версиях — с поддержкой LTE (модель OPD2420) и только с Wi-Fi (OPD2419).

Из документов стало известно, что Oppo Pad SE получит 10,95-дюймовый экран, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. В тестах Geekbench планшет показал работу на процессоре MediaTek MTK6789, также известном как Helio G99 или Helio G99 Ultra. Этот чипсет, несмотря на свой возраст (ему почти три года), до сих пор активно используется в бюджетных планшетах, таких как Redmi Pad, OnePlus Pad Go и Lenovo Tab Plus.

Что касается программного обеспечения, Oppo Pad SE сразу получит Android 15. Это довольно неожиданно для устройства бюджетного сегмента. Пока неизвестно, какие еще характеристики будет иметь планшет, а также когда именно состоится его анонс.

Oppo Pad SE явно ориентирован на тех, кто ищет недорогое устройство для базовых задач — просмотра контента, серфинга в интернете и простых мобильных игр.