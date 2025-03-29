Intel отказалась от производства топовых видеокарт на архитектуре Xe2 Arc Battlemage BMG-G31, сосредоточившись на бюджетном сегменте и интегрированной графике.

По данным инсайдеров, Intel приняла решение отказаться от выпуска высокопроизводительных дискретных видеокарт линейки Arc Battlemage на архитектуре Xe2. Речь идет конкретно о модели BMG-G31, которая должна была стать флагманским решением для геймеров. Судя по информации от авторитетного источника Jaykihn0, проект фактически закрыли еще в третьем квартале 2024 года, хотя некоторые тестовые образцы чипов все же были произведены.

Отмененная видеокарта BMG-G31 планировалась как более мощное решение по сравнению с моделями B580 и B570. Она должна была получить 24-32 ядра Xe2, 256-битную шину памяти и 16 ГБ GDDR6. Однако Intel, похоже, пересмотрела свою стратегию на рынке дискретных GPU, сделав ставку на бюджетный и средний сегмент, где ее текущие предложения демонстрируют хорошее соотношение цены и производительности.

При этом компания не раскрывает планы по следующему поколению видеокарт Celestial на архитектуре Xe3. Известно лишь, что эта графика будет использоваться в процессорах Panther Lake, но будет ли отдельная дискретная версия — пока вопрос. Некоторые источники утверждают, что проекты Celestial и следующая за ними архитектура Druid все еще находятся в разработке, но их выход ожидается не раньше 2026 года.



Это решение может быть связано как с техническими сложностями, так и с желанием Intel избежать прямого столкновения с NVIDIA и AMD в премиальном сегменте, где доминирование этих компаний пока неоспоримо.