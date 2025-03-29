The Finals добавили в Game Pass одновременно с запуском шестого сезона, принесшего новый режим, оружие и боевой пропуск.

Xbox объявил, что командный шутер The Finals от Embark Studios теперь доступен в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Это совпало с началом шестого сезона игры, который принес игрокам новые режимы, оружие и систему прогресса. Всего за восемь дней до этого разработчики запустили масштабное обновление, расширяющее возможности для соревновательных матчей.

Одним из главных нововведений стал постоянный режим Team Deathmatch в категории Quickplay. Теперь игроки могут сражаться на шести аренах, зарабатывая очки и поднимаясь в таблице лидеров. В отличие от предыдущих сезонов, прогресс в Battle Pass теперь начисляется даже за поражения, хотя победы по-прежнему дают больше очков. Также появился новый боевой пропуск RISING STARS с 106 наградами, включая костюмы, эмоции и внутриигровую валюту. Премиум-версия пропуска позволяет получить 1575 Multibucks, которых хватит на следующий сезон и дополнительные косметические предметы.

Для подписчиков Game Pass приготовили эксклюзивные бонусы — набор Stryker Grid Set, включающий полный костюм, скины на оружие, аксессуар и 25-процентный буст к опыту. Кроме того, новые игроки получат 500 Multibucks. В шестом сезоне также добавили три новых вида оружия, среди которых миниган и три спонсора — OSPUZE, ALFA ACTA и ENIGMO, каждый со своими уникальными преимуществами.



Разработчики не забыли и о технических улучшениях. В игре обновили интерфейс магазина, доработали арену Las Vegas Stadium и внесли множество мелких исправлений для более комфортного геймплея. Полный список изменений можно найти в патч-нотах на официальном сайте The Finals.