Apple запатентовала оптическую систему для AirPods, что подтверждает слухи о камерах.

Apple продолжает развивать линейку AirPods, несмотря на сохранение привычного дизайна. Компания оснащает беспроводные наушники собственными чипами, которые повышают надежность, автономность и качество звука. Учитывая их компактные размеры, даже такие улучшения кажутся чудом инженерной мысли. Однако слухи говорят о более амбициозных планах — интеграции камер в AirPods для различных задач. Недавно поданный патент, описывающий оптическую линзовую систему, косвенно подтверждает эти предположения.

Согласно документам, изученным Patently Apple, модуль с оптическими линзами может располагаться как в корпусе наушника, так и в его ножке. Хотя патент не упоминает съемку фото или видео в привычном понимании, датчики смогут определять расстояние до пользователя, распознавать тип поверхности, на которой лежат AirPods, и даже считывать жесты. Полученные данные будут обрабатываться встроенными чипами для автоматической настройки наушников или передачи информации на другие устройства.

Эти разработки, вероятно, связаны с планами Apple по развитию генеративного ИИ, в частности функции Visual Intelligence. Камеры в AirPods смогут анализировать окружение и предоставлять пользователю контекстную информацию. Аналогичные технологии тестируются и для Apple Watch. Более того, успешная реализация таких возможностей в наушниках может ускорить выход умных очков компании, чей анонс ожидается не раньше 2027 года. Что касается обновленных AirPods с камерами, их появление прогнозируют в более ближайшей перспективе.



Пока Apple официально не комментирует планы, но патентная активность и утечки указывают на то, что привычные наушники в будущем могут стать многофункциональным устройством с расширенными возможностями взаимодействия с окружающим миром.