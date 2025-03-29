Grinding Gear Games анонсировала масштабное бесплатное обновление Dawn of the Hunt для Path of Exile 2, которое выйдет уже на следующей неделе. Главным нововведением станет первый новый класс с момента раннего доступа — Охотница, владеющая копьем и сочетающая ближний и дальний бой. Особенностью класса стала возможность приручать зверей в бою, превращая их в союзников.
Обновление добавляет три новые ветки развития для существующих классов: Лич для Ведьмы, Кузнец Китавы для Воина и Тактик для Наемника. Каждая предлагает уникальные механики, например, использование собственной души для усиления заклинаний или бонусы к крафту оружия. Также появились два новых умения — Призыв призрака и Призыв ездового Роа, расширяющие тактические возможности.
Разработчики существенно переработали эндгейм, добавив 8 новых карт, 4 уникальных сундука и систему духов Азмери, которые усиливают монстров, но дают ценные награды. Крафтинг стал глубже благодаря 20 новым рунам и модификаторам для снаряжения. Баланс башен в эндгейме изменили — их стало меньше, но они стали мощнее и могут использовать до трех табличек одновременно.
Dawn of the Hunt также приносит более 100 уникальных предметов и поддержку гемов, кардинально меняющих стиль игры. Обновление выйдет 4 апреля на всех платформах.
Grinding Gear Games анонсировала масштабное бесплатное обновление Dawn of the Hunt для Path of Exile 2, которое выйдет уже на следующей неделе. Главным нововведением станет первый новый класс с момента раннего доступа — Охотница, владеющая копьем и сочетающая ближний и дальний бой. Особенностью класса стала возможность приручать зверей в бою, превращая их в союзников.