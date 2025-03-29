В Path of Exile 2 вышло крупное обновление Dawn of the Hunt с новым классом, 22 навыками и переработанным эндгеймом

Grinding Gear Games анонсировала масштабное бесплатное обновление Dawn of the Hunt для Path of Exile 2, которое выйдет уже на следующей неделе. Главным нововведением станет первый новый класс с момента раннего доступа — Охотница, владеющая копьем и сочетающая ближний и дальний бой. Особенностью класса стала возможность приручать зверей в бою, превращая их в союзников.

Обновление добавляет три новые ветки развития для существующих классов: Лич для Ведьмы, Кузнец Китавы для Воина и Тактик для Наемника. Каждая предлагает уникальные механики, например, использование собственной души для усиления заклинаний или бонусы к крафту оружия. Также появились два новых умения — Призыв призрака и Призыв ездового Роа, расширяющие тактические возможности.

Разработчики существенно переработали эндгейм, добавив 8 новых карт, 4 уникальных сундука и систему духов Азмери, которые усиливают монстров, но дают ценные награды. Крафтинг стал глубже благодаря 20 новым рунам и модификаторам для снаряжения. Баланс башен в эндгейме изменили — их стало меньше, но они стали мощнее и могут использовать до трех табличек одновременно.

Dawn of the Hunt также приносит более 100 уникальных предметов и поддержку гемов, кардинально меняющих стиль игры. Обновление выйдет 4 апреля на всех платформах.