Ubisoft объявила о 3 миллионах игроков в Assassin's Creed Shadows и рекордных продажах в первый день.

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin's Creed Shadows преодолела отметку в 3 миллиона игроков. Игра не только стала одним из самых успешных запусков в истории серии, но и установила несколько рекордов. В первый день продаж она принесла второй по величине доход в франшизе, а также показала лучший результат среди всех игр Ubisoft в цифровом магазине PlayStation.

Успех стал особенно важным для компании в свете недавних изменений. Ubisoft создала новую дочернюю студию, которая будет управлять ключевыми франшизами — Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Китайский гигант Tencent инвестировал в проект 1,16 миллиарда евро, получив 25% акций.

Игра получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. На Steam средний рейтинг составляет 82% («очень положительные»), а обозреватели отметили удачное сочетание стелс-механик и боевой системы. С момента релиза проект стал лидером розничных продаж в Великобритании и продолжает набирать популярность. Уже набрано более 40 миллионов часов игрового времени, что подтверждает интерес комьюнити.