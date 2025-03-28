Дженсен Хуан подтвердил 20% рост производительности от GAA-чипов, но назвал архитектуру главным приоритетом NVIDIA

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан высказался о перспективах использования GAA-транзисторов (Gate-All-Around) в будущих процессорах компании. По его словам, переход на эту технологию может дать около 20% прироста производительности в определенном поколении чипов. Однако Хуан подчеркнул, что сам по себе новый техпроцесс не станет революционным прорывом, поскольку основной фокус NVIDIA остается на архитектурных усовершенствованиях.

Компания традиционно не спешит внедрять самые передовые производственные процессы, предпочитая дожидаться их зрелости. Ожидается, что NVIDIA впервые использует GAA-технологию в архитектуре Feynman для ИИ, которая выйдет в 2028 году и, вероятно, будет производиться по 2-нм техпроцессу TSMC N2. Samsung уже пытался внедрить 3-нм GAA-процесс, но столкнулся с низким выходом годных чипов всего 20%.



Хуан скептически относится к закону Мура, предпочитая ориентироваться на собственный подход, который в NVIDIA называют "законом Хуана". Этот подход предполагает достижение экспоненциального роста производительности за счет архитектурных инноваций, а не только за счет уменьшения техпроцесса. По данным компании, за последнее десятилетие эффективность чипов NVIDIA увеличилась более чем в 1000 раз именно благодаря архитектурным улучшениям.



Особое значение эти принципы имеют для крупных ИИ-кластеров, где критически важна не только производительность отдельных чипов, но и их взаимодействие в системе. NVIDIA продолжает делать ставку на комплексный подход к повышению производительности, где новые производственные технологии являются лишь одним из многих факторов.