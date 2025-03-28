Эксперты предрекли сложный старт Mario Kart 9 из-за продолжающейся популярности предыдущей части

Бывшие сотрудники Nintendo of America Кит и Криста высказали сомнения в том, что Mario Kart 9 сможет повторить мгновенный успех предыдущей части на новой консоли Nintendo Switch 2. В своем видео они отметили, что Mario Kart 8 Deluxe до сих пор остается чрезвычайно популярной игрой благодаря многолетней поддержке, и новинке будет сложно конкурировать с такими показателями, как 75 миллионов проданных копий.

Основная проблема, по их мнению, заключается в том, что рядовому покупателю, особенно детям, будет сложно убедить родителей приобрести новую консоль ради Mario Kart 9, которая на первый взгляд может показаться не слишком отличающейся от предыдущей части. При этом именно от успеха Mario Kart 9 во многом будет зависеть стартовые продажи Nintendo Switch 2.



Хотя Mario Kart 9 была единственной игрой, показанной во время краткого анонса Switch 2 в январе, вряд ли она станет единственным эксклюзивом на старте системы. Уже 2 апреля Nintendo планирует раскрыть больше подробностей о предстоящих проектах для новой платформы. Это даст лучшее представление о том, насколько сильным будет пусковой состав игр помимо нового Mario Kart.



Ситуация с Mario Kart 9 напоминает историю самой Mario Kart 8 - изначально игра вышла на провальной Wii U с малыми продажами, но после релиза на Switch превратилась в бестселлер. Теперь же разработчикам предстоит убедить аудиторию, что новая часть достойна внимания, несмотря на продолжающуюся популярность предшественницы.