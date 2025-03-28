Утечка раскрыла характеристики и возможную цену первых механических часов Casio

После первоначальной утечки в марте, которая раскрыла лишь цветовые варианты и принадлежность к линейке Edifice, новый источник предоставил значительно больше информации. Известный инсайдер Geesghock сообщил, что часы получат название "модель EFK-100" и будут оснащены механизмом Module 5755, предположительно основанным на проверенном автоматическом калибре Seiko NH35.

Среди ключевых характеристик - автоматический и ручной завод, функция остановки секундной стрелки при установке времени, запас хода около 40 часов, частота колебаний 21 600 в час и водонепроницаемость до 100 метров. Это солидные показатели для доступных механических часов. Что касается цены, то предполагается, что стальная версия будет стоить 270-300 евро, а вариант с углеродным корпусом может оцениваться в 400-500 евро, хотя эти цифры пока не окончательные.

Предыдущие утечки указывали на возможный релиз в июне, но точная дата станет известна только после официального анонса Casio. Если информация подтвердится, EFK-100 могут стать интересным предложением для тех, кто ищет надежные механические часы по доступной цене от проверенного японского бренда. Особенно учитывая, что это первый механический опыт Casio в линейке Edifice, традиционно представленной кварцевыми моделями.