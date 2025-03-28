Из ранней версии InZOI удалили защиту Denuvo перед релизом раннего доступа

Разработчики InZOI приняли решение убрать систему защиты Denuvo из игры перед выходом в ранний доступ. Это решение стало ответом на негативную реакцию игроков, которые обнаружили наличие антипиратской технологии без предварительного уведомления на странице игры в Steam. Директор проекта Хёнджун "Kjun" Ким опубликовал развернутое объяснение на Discord, где принес извинения за отсутствие прозрачности в этом вопросе.

Хотя Denuvo доказала свою эффективность в борьбе с пиратством, многие игроки избегают игр с этой защитой, утверждая, что она может негативно влиять на производительность. Удаление Denuvo открывает возможности для беспрепятственного создания пользовательского контента, официальная поддержка модов для которого ожидается в мае. Разработчики надеются, что это решение привлечет больше игроков и поспособствует долгосрочному успеху проекта.





InZOI выйдет в ранний доступ 28 марта по цене $40. В течение тестового периода разработчики планируют выпускать косметические предметы каждые три месяца, а также как минимум одно крупное DLC. Стратегия монетизации, аналогичная The Sims 4, где доход от дополнений превышает прибыль от базовой игры, может оказаться успешной для InZOI. Теперь, без Denuvo, у игры появился шанс завоевать доверие сообщества с самого старта.