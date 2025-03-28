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ddr22
Разработчики InZOI убрали Denuvo после негативной реакции сообщества
Из ранней версии InZOI удалили защиту Denuvo перед релизом раннего доступа

Разработчики InZOI приняли решение убрать систему защиты Denuvo из игры перед выходом в ранний доступ. Это решение стало ответом на негативную реакцию игроков, которые обнаружили наличие антипиратской технологии без предварительного уведомления на странице игры в Steam. Директор проекта Хёнджун "Kjun" Ким опубликовал развернутое объяснение на Discord, где принес извинения за отсутствие прозрачности в этом вопросе.  

Хотя Denuvo доказала свою эффективность в борьбе с пиратством, многие игроки избегают игр с этой защитой, утверждая, что она может негативно влиять на производительность. Удаление Denuvo открывает возможности для беспрепятственного создания пользовательского контента, официальная поддержка модов для которого ожидается в мае. Разработчики надеются, что это решение привлечет больше игроков и поспособствует долгосрочному успеху проекта.  


InZOI выйдет в ранний доступ 28 марта по цене $40. В течение тестового периода разработчики планируют выпускать косметические предметы каждые три месяца, а также как минимум одно крупное DLC. Стратегия монетизации, аналогичная The Sims 4, где доход от дополнений превышает прибыль от базовой игры, может оказаться успешной для InZOI. Теперь, без Denuvo, у игры появился шанс завоевать доверие сообщества с самого старта.

#inzoi
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