Компания Sharp выпустила саундбары HT-SBW53121 и HT-SBW55121 с технологиями Dolby Atmos и беспроводными тыловыми колонками

Японская компания Sharp анонсировала выход двух новых саундбаров серии Q — HT-SBW53121 и HT-SBW55121, которые поступят в продажу в Европе в апреле 2025 года. Младшая модель HT-SBW53121 получила конфигурацию 3.1.2 канала, а более продвинутая HT-SBW55121 предлагает 5.1.2 каналов. Обе модели поддерживают современные форматы объемного звука Dolby Atmos и DTS:X, что позволяет создать эффект трехмерного звукового пространства.

Особенностью новых саундбаров стало сотрудничество Sharp с инженерами французской компании Devialet, известной своими премиальными акустическими решениями. В результате HT-SBW53121 оснастили двумя восходящими динамиками, а HT-SBW55121 получила дополнительные боковые излучатели для расширения звуковой сцены. Производитель также предлагает беспроводные тыловые колонки HT-SPR52021, которые позволяют превратить систему в полноценный 5.1.4 или 7.1.4-канальный комплект без необходимости прокладки дополнительных кабелей.

Саундбары будут доступны в двух цветовых вариантах — черно-синем и серо-серебристом. Рекомендованная цена составит 399 евро за HT-SBW53121 и 549 евро за HT-SBW55121, тогда как комплект тыловых колонок обойдется в 239 евро. Новинки позиционируются как баланс между современными технологиями, качественным звуком и доступной ценой, что может сделать их интересными для покупателей, ищущих альтернативу более дорогим решениям от конкурентов.