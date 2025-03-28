Утечки раскрыли цены и характеристики новых Motorola Edge 60 и Edge 60 Pro

Компания Motorola готовится к выпуску новой линейки смартфонов Edge 60. Хотя официально подтвержден пока только Edge 60 Fusion, утечки указывают на скорое появление еще двух моделей — Edge 60 и Edge 60 Pro. Информация о них появилась в базах данных Евразийской экономической комиссии и Управления по регулированию телекоммуникаций ОАЭ, что подтверждает их существование.

Согласно данным 91mobiles, базовая версия Edge 60 будет стоить около 380 евро и получит 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ хранилища. Однако итальянский ритейлер Epto уже выставил предзаказ по цене 399,90 евро, что немного выше ожидаемого. Более продвинутый Edge 60 Pro оценивается примерно в 600 евро за версию с 256 ГБ, а вариант с 512 ГБ памяти может стоить на 50 евро дороже.

Интересно, что в новой линейке не будет прямого преемника Edge 50 Ultra, который до сих пор продается за 929 долларов. Точные даты выхода Edge 60 и Edge 60 Pro пока неизвестны, но учитывая появление предзаказов в Италии, анонс может состояться в ближайшее время. Эти устройства продолжат традицию Motorola предлагать качественные смартфоны по конкурентным ценам, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после полноценного обзора.