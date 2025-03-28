Согласно утечкам, Snapdragon 8 Elite Gen 3 и 8s Gen 6 будут использовать 2-нм технологию TSMC как и Apple A20

Согласно последним слухам, Qualcomm планирует перейти на 2-нм техпроцесс TSMC для своих будущих чипсетов. Инсайдер Digital Chat Station сообщил на Weibo, что компания заказала производство двух новых процессоров - SM8950 и SM8945, которые предположительно станут Snapdragon 8 Elite Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 6 соответственно. Это означает, что Qualcomm последует примеру Apple, которая также планирует использовать 2-нм технологию для своего чипа A20 в iPhone 18.

Интересно, что эти процессоры должны появиться уже в следующем году, тогда как флагманские смартфоны 2025 года, включая Galaxy S26, получат Snapdragon 8 Elite Gen 2. Apple же пока остается на 3-нм техпроцессе для A19 в iPhone 17, но совершит переход на 2 нм только с A20. Что касается Snapdragon 8s Gen 6 (SM8945), то хотя он и будет использовать тот же 2-нм процесс, получит урезанные CPU и GPU для более бюджетных устройств.