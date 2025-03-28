Пользователи Pixel Watch 2 и 3 столкнулись с багами после обновления Wear OS 5.1

После долгого перерыва в обновлениях Google наконец выпустила Wear OS 5.1 для своих умных часов Pixel Watch в марте 2025 года. Это обновление принесло несколько новых функций, включая улучшенные медиа-элементы управления, более точное измерение пульса и отслеживание менструального цикла. Однако вместе с полезными изменениями появились и неприятные сюрпризы — многие пользователи начали жаловаться на различные баги.

Чаще всего владельцы Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3 сталкиваются с проблемами уведомлений. Сообщения либо приходят с задержкой, либо не приходят вообще. Но это не единственная неприятность — некоторые пользователи сообщают о внезапных сбоях при изменении циферблата, неотзывчивом сенсорном экране и задержках синхронизации с Fitbit. Попытки исправить ситуацию сбросом к заводским настройкам не принесли результата, а перезагрузка часов помогает лишь временно.





Представители Google подтвердили, что знают о проблемах и работают над исправлением. Ожидается, что патч выйдет до июня 2025 года. Пока же пользователям остается только ждать или пробовать временные решения вроде перезагрузки устройства. Ситуация особенно досадна тем, кто долго ждал этого обновления и теперь вместо улучшений получил новые неудобства.