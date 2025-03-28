Компания Xiaomi выпустила умный фильтр Rich Mine Water Purifier с тремя режимами очистки и OLED-дисплеем

Xiaomi представила на китайском рынке новую умную систему очистки воды Mijia Rich Mine Water Purifier 1200G. Устройство предназначено для кухни и оснащено краном с сенсорным OLED-экраном, через который можно управлять подачей воды и отслеживать ее расход. Фильтр предлагает три режима работы: очищенная вода, вода с добавлением стронция и вода с микроэлементами.

Система использует технологию обратного осмоса с фильтром, который, по заявлениям производителя, способен удалять 99,9% свинца и 100% бактерий E. coli. Ресурс фильтра рассчитан на пять лет эксплуатации. Скорость подачи воды составляет 3,18 литра в минуту, что позволяет наполнить стакан примерно за три секунды. Устройство интегрируется с экосистемой Xiaomi через приложение Mijia на базе HyperOS, где можно отслеживать уровень очистки воды и управлять функциями дистанционно.

Цена новинки в Китае составляет 3 399 юаней (около 468 долларов), но на момент анонса действует скидка на JD.com, снижающая стоимость до 2 719,20 юаней (375 долларов). Информация о возможном выходе устройства на другие рынки, включая Европу, пока не поступала. В некоторых европейских странах, например в Германии, Xiaomi уже продает умные кулеры для воды, но модель Rich Mine Water Purifier пока доступна только в Китае.