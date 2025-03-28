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ddr22
В сети появились новые данные о готовящемся к выходу компактном флагмане OnePlus 13T
Инсайдеры уточнили дату выхода OnePlus 13T и раскрыли детали дисплея, батареи и зарядки

Если ранние слухи называли апрель примерным месяцем презентации, то теперь инсайдеры уточнили сроки — релиз должен состояться в конце апреля, сразу после анонса серии Oppo Find X8s. Информацию опубликовал проверенный источник Digital Chat Station на Weibo, который также подтвердил ключевые характеристики устройства.
Согласно утечке, OnePlus 13T получит 6,1-дюймовый экран с разрешением 1,5K и тонкими рамками. Дисплей будет плоским, без изгибов по краям. Особое внимание производитель уделил автономности — аппарат оснастят аккумулятором на 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Для сравнения, Oppo Find X8s, который выйдет примерно в то же время, будет иметь меньшую батарею, но превзойдет OnePlus 13T по части камер и наличию беспроводной зарядки.  
Digital Chat Station отмечает, что главными преимуществами OnePlus 13T станут время работы от батареи и премиальный дизайн. Однако точные цены на оба устройства пока неизвестны. В комментариях к утечке обсуждается, что Oppo Find X8s может позиционироваться как более мультимедийная модель, тогда как OnePlus 13T сделает ставку на удобство и выносливость.  

Пока OnePlus официально не подтверждает ни название, ни характеристики смартфона. Однако, если информация инсайдера верна, уже через несколько недель компания представит новый компактный флагман, который попробует конкурировать с Oppo и другими брендами в сегменте небольших, но мощных устройств. Остается ждать анонса, чтобы узнать, оправдает ли OnePlus 13T ожидания пользователей.

#oneplus 13t
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