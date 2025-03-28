Компания Toall запустила сбор средств на VR-шлем Visual-X с горячей заменой батареи и разрешением 2280×2280 на глаз

Неизвестный производитель Toall запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на производство беспроводного VR-шлема Visual-X. Устройство весом всего 190 грамм (6,7 унций) предлагает разрешение 2280×2280 пикселей на каждый глаз, частоту обновления 72 Гц и угол обзора 96 градусов. В отличие от аналогов от Meta, шлем не может запускать игры самостоятельно, но поддерживает воспроизведение медиа с SD-карты.

Главной особенностью Visual-X стала система питания с горячей заменой батарей. Основной аккумулятор на 2000 мАч можно заменить на ходу благодаря буферной батарее, что теоретически обеспечивает неограниченное время работы. Однако у устройства есть несколько ограничений – отсутствие проводного подключения (только Miracast и DLNA), поддержка WiFi 6 вместо WiFi 7 и неизвестная репутация производителя.

В комплектацию входит 13-мегапиксельная камера для сканирования QR-кодов и базовое отслеживание движений головы (3DoF). За дополнительную плату в $69 можно приобрести специальное контрольное кольцо для управления. Базовая версия без кольца оценивается в $460 с планируемой доставкой в июле, но эта цена не включает стоимость доставки и таможенные пошлины.



Энтузиастам VR стоит учитывать риски, связанные с краудфандинговыми проектами – задержки производства, возможное несоответствие заявленным характеристикам и проблемы с поддержкой. Если кампания окажется успешной, Visual-X может стать интересным вариантом для просмотра 360-градусного контента, но вряд ли составит конкуренцию игровым VR-системам. Потенциальным backer'ам стоит тщательно взвесить все за и против перед участием в проекте.