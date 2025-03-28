Новый аксессуар Xplorer Grip Kit превращает камеры Insta360 Ace Pro в компактные фотоаппараты с удобным хватом

Компания Insta360 представила новый аксессуар Xplorer Grip Kit, который значительно улучшает эргономику своих экшен-камер Ace Pro и Ace Pro 2. Хотя эти камеры и так достаточно компактны (размеры Ace Pro 2 составляют всего 72×52×38 мм), их форма не всегда удобна для съемки в руке. Новый аксессуар решает эту проблему, добавляя удобную рукоятку и ремешок для запястья, что особенно полезно при съемке одной рукой.

Xplorer Grip Kit оснащен холодным башмаком с кнопкой спуска, что позволяет использовать Ace Pro 2 как обычную компактную камеру. Правда, для изменения настроек все равно придется обращаться к сенсорному экрану самой камеры. Дополнительный плюс — три точки крепления для аксессуаров, что расширяет возможности для творчества.

Аксессуар можно приобрести отдельно за 84,99 доллара или в составе комплекта Xplorer Bundle за 419–439 долларов (в зависимости от количества батарей). Это не самые дешевые варианты, но они предлагают заметное улучшение удобства использования.



Таким образом, Xplorer Grip Kit делает и без того универсальные камеры Insta360 еще более удобными для повседневной съемки, особенно когда нужно быстро зафиксировать момент без использования стабилизатора или штатива. Теперь Ace Pro и Ace Pro 2 можно держать как обычный фотоаппарат, не жертвуя при этом их основными преимуществами — компактностью и мощными функциями.