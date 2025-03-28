Ранние тесты Ryzen 5 9600 подтвердили минимальный разрыв с 9600X — процессор отстал всего на 2-3% при экономии $20

Недавние тесты PassMark раскрыли любопытные детали о новом процессоре AMD Ryzen 5 9600. Оказалось, что он практически не уступает более дорогой версии 9600X, несмотря на разницу в цене около $20. Оба чипа имеют идентичную архитектуру: 6 ядер, 12 потоков, 32 МБ кэша L3 и TDP 65 Вт. Единственное отличие — немного сниженные частоты у не-X модели: базовая на 100 МГц меньше (4.3 ГГц против 4.4 ГГц), а бустовая — на 200 МГц (5.4 ГГц против 5.6 ГГц).

В тестах Ryzen 5 9600 набрал 29 369 баллов в многопоточном режиме и 4 433 в однопоточном. Это всего на 2.2% и 3.2% меньше, чем у 9600X (30 016 и 4 581 балла соответственно). При этом новый чип демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с предшественником Ryzen 5 7600: +8.5% в многопоточных и +13.4% в однопоточных задачах. Такой результат объясняется улучшенной архитектурой Zen 5, хотя разгон мог бы сократить разрыв еще сильнее — если бы 9600X тоже не поддавался разгону.

Пока Ryzen 5 9600 не получил широкого распространения, и его судьба на рынке остается под вопросом. Геймеры, скорее всего, предпочтут дождаться версии с 3D-кешем (например, гипотетического 9600X3D), которая обещает более высокую производительность в играх. Что касается других моделей, AMD традиционно выпускает non-X версии позже флагманов, так что в будущем можно ожидать анонсов Ryzen 7 9700, 9 900 и даже 9 950 — но без 3D-кеша, так как такие чипы уже представлены в линейке.

Пока же Ryzen 5 9600 выглядит удачным выбором для тех, кто хочет сэкономить без серьезных потерь в мощности. Его цена в районе $200 делает его конкурентом Intel Core i5-14600K, особенно если AMD продолжит политику агрессивного ценообразования. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после массовых тестов и появления процессора в свободной продаже.