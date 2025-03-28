Популярный триллер "Разделение" смонтировали на базовых Mac mini, iMac и MacBook Pro, доказав что дорогое железо не всегда необходимо

Оказалось, что культовый психологический триллер "Разделение", бюджет которого составлял около 20 миллионов долларов за серию, был смонтирован на обычных компьютерах Apple - Mac mini, iMac и MacBook Pro. Это стало неожиданным открытием, учитывая, что для подобных проектов традиционно используют специализированное и чрезвычайно дорогое оборудование. Как выяснилось, производительности чипов Apple Silicon вполне хватило для обработки видео высочайшего качества.

Один из редакторов сериала Джеффри Ричман подробно рассказал о преимуществах работы на технике Apple. По его словам, ключевым плюсом стала экосистема - возможность легко переключаться между разными устройствами и продолжать работу с того же места. Он мог делать заметки на iPhone, а затем видеть их на iMac, редактировать материал на MacBook Pro в офисе или прямо на природе, где снимались некоторые сцены. Особенно Ричман оценил портативность MacBook Pro, когда ему пришлось работать рядом со снежным парком Minnewaska, где находился исполнительный продюсер сериала Бен Стиллер.

Редактор также отметил удобство интерфейса macOS и простоту переключения между приложениями. В одном из эпизодов под названием "Горе Холлоуэя" он активно использовал различные порты MacBook Pro, включая HDMI, чтобы подключать ноутбук к телевизору и сразу начинать монтаж. По словам Ричмана, современные чипы M4 обеспечивают достаточную мощность не только для монтажа, но и позволяют Apple делать устройства более тонкими и компактными без потери производительности.



