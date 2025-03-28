Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Редакторы сериала "Разделение" использовали обычные Mac для монтажа вместо дорогого оборудования
Популярный триллер "Разделение" смонтировали на базовых Mac mini, iMac и MacBook Pro, доказав что дорогое железо не всегда необходимо

Оказалось, что культовый психологический триллер "Разделение", бюджет которого составлял около 20 миллионов долларов за серию, был смонтирован на обычных компьютерах Apple - Mac mini, iMac и MacBook Pro. Это стало неожиданным открытием, учитывая, что для подобных проектов традиционно используют специализированное и чрезвычайно дорогое оборудование. Как выяснилось, производительности чипов Apple Silicon вполне хватило для обработки видео высочайшего качества.
Один из редакторов сериала Джеффри Ричман подробно рассказал о преимуществах работы на технике Apple. По его словам, ключевым плюсом стала экосистема - возможность легко переключаться между разными устройствами и продолжать работу с того же места. Он мог делать заметки на iPhone, а затем видеть их на iMac, редактировать материал на MacBook Pro в офисе или прямо на природе, где снимались некоторые сцены. Особенно Ричман оценил портативность MacBook Pro, когда ему пришлось работать рядом со снежным парком Minnewaska, где находился исполнительный продюсер сериала Бен Стиллер.
Редактор также отметил удобство интерфейса macOS и простоту переключения между приложениями. В одном из эпизодов под названием "Горе Холлоуэя" он активно использовал различные порты MacBook Pro, включая HDMI, чтобы подключать ноутбук к телевизору и сразу начинать монтаж. По словам Ричмана, современные чипы M4 обеспечивают достаточную мощность не только для монтажа, но и позволяют Apple делать устройства более тонкими и компактными без потери производительности.

#разделение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
2
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
25
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
5
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Неопознанную OEM модель AMD Radeon RX 9070 протестировали в 3DMark и FurMark
+
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
+

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
1
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
107
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
31
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
90
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
5

Сейчас обсуждают

whitespirit
09:18
Что за эпопея?
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Любое Имя
09:18
Так ли нужна эта 8к запись?
Ученые создали наноразмерные перовскитные светодиоды с рекордной плотностью пикселей
Диман
09:14
главное даже не думайте их брать. если когда то купили то хорошо. а сейчас уже в них нет смысла. всякие 7500ф их уделают и при этом не нагреются до 60.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:13
12100ф легенда за 4к новый сейчас. материнка к нему тоже 4к и озу пару тысяч. самое то в бомж сборки до 20-30к
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:12
да но фх как то деградируют. у самого старый 8120 долго работал вторым компом но он как то сейчас ну очень медленно ворочится.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Archimedes
09:06
HUAWEI - молодцы! Не стали унижаться как некоторые, закусились и сделали свою независимую инфраструктуру. Я уверен что это только начало. Через пару лет они обойдут западных подстилок по технологиям, ...
Редакторы сериала "Разделение" использовали обычные Mac для монтажа вместо дорогого оборудования
Диман
09:04
да процессоры сейчас очень медленно развиваются. можно по7-10 лет сидеть на попе ровно. и видеокарты в последнем поколении тоже показали скудный прирост, если не брать горящие керогазы 600 ватные и ст...
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Станислав Шевырёв
09:04
Это проблема не проца, а мат платы. Объем чипа Биоса на некоторых материках не позволяет поставить нормальный Биос. А на особых экземплярах получаем пердолинг типа: обновляем Биос для поддержки zen2 -...
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Артём Некрасов
09:03
В принципе да, если только видюха не будет тянуть больше лимита в 600 ватт, иначе есть риск не просто оплавить разъемы, а спалить цепи питания на плате, со всеми вытекающими. Поправьте меня, если я н...
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
Archimedes
09:02
Хм... У меня сборка на E5 2680v4 - тоже 14 ядер. :)
В сети появились фото инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake на 14 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем