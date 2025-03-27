После месяцев переговоров и многомиллионных потерь Индонезия отменила запрет на iPhone 16, разрешив продажи с 11 апреля после инвестиций Apple

После нескольких месяцев напряженных переговоров и значительных финансовых потерь Apple наконец смогла добиться отмены запрета на продажи iPhone 16 в Индонезии. Власти страны официально разрешили возобновить продажи флагманских смартфонов с 11 апреля, после того как компания согласилась инвестировать более 300 миллионов долларов в местную экономику. Этот шаг стал завершением длительного конфликта, начавшегося в октябре прошлого года, когда индонезийское правительство запретило продажи новых iPhone из-за несоответствия требованиям по локализации производства.

Основным условием снятия запрета стало выполнение Apple требований по содержанию местных компонентов в продукции. Хотя iPhone 16 уже имел сертификат Министерства промышленности с показателем локализации в 40% (при минимальном требовании в 35%), власти настаивали на более серьезных инвестициях в экономику страны. В результате переговоров Apple согласилась не только на финансовые вливания, но и на создание исследовательских центров, обучение местных специалистов и организацию производства некоторых аксессуаров.



В рамках соглашения компания откроет производство AirTags на острове Батам, которое будет осуществляться подрядчиком Luxshare Precision Industry. Этот завод будет выпускать около 20% мирового объема популярных трекеров. Дополнительное производственное предприятие планируется в Бандунге, где будут выпускаться другие аксессуары Apple. Также компания организует образовательные программы для местных студентов, включая обучение программированию и технологическим навыкам.



Интересно, что несмотря на масштабные инвестиции, Apple пока не планирует налаживать в Индонезии сборку iPhone. Это делает компанию единственным крупным производителем смартфонов, который продает свою продукцию в стране без местного производства. За время действия запрета Apple могла потерять сотни миллионов долларов потенциальной выручки на рынке с населением 280 миллионов человек. Теперь компании предстоит наверстывать упущенное и восстанавливать свои позиции в одном из самых перспективных рынков Юго-Восточной Азии.