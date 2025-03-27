Разработчик мода Special K выпустил обновление, которое снимает лимит FPS в роликах Assassin’s Creed Shadows и исправляет проблемы с DLSS и Reflex

Вскоре после выхода Assassin’s Creed Shadows моддер Kaldaien, создатель популярного мода Special K, выпустил его обновлённую версию. Главное нововведение — возможность убрать ограничение частоты кадров в катсценах, что особенно порадует владельцев мощных ПК. Кроме того, мод исправляет несколько технических проблем, включая исчезновение опций NVIDIA DLSS и некорректную работу NVIDIA Reflex.

Обновление Special K совместимо с официальным патчем 1.0.1 для Assassin’s Creed Shadows, который вышел в тот же день. Однако сам патч оказался довольно скромным — он устраняет несколько незначительных глобальных ошибок, а также исправляет сбой в фоторежиме, из-за которого игра могла вылетать при загрузке снимков на карту мира.



Несмотря на технические недочёты, Assassin’s Creed Shadows получилась достойной частью серии. В ней удачно сочетаются элементы стелса и боевой системы из Valhalla, а сеттинг феодальной Японии выполнен на высоком уровне. Игра не лишена типичных для Ubisoft недостатков — вроде перегруженности контентом и механиками, — но в целом её геймплей и сюжет выдержаны гармонично.



Пока что Special K остаётся лучшим решением для тех, кто хочет улучшить впечатления от PC-версии. Остаётся надеяться, что Ubisoft со временем доработает игру собственными патчами, но пока моды — единственный способ избавиться от некоторых раздражающих ограничений.



Assassin’s Creed Shadows уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Те, кто столкнулся с проблемами в версии для ПК, могут попробовать Special K — возможно, это сделает прохождение чуть более комфортным.