Серия Xiaomi 16 получит плоские дисплеи с рекордно тонкими рамками благодаря новой технологии LIPO по данным инсайдеров

Xiaomi готовит кардинальные изменения в дизайне своих будущих флагманов — серии 16, которая должна выйти во второй половине 2025 года. Согласно данным известного инсайдера Картикея Сингха, компания отказывается от изогнутых экранов, которые использовались в моделях 15 Pro и 15 Ultra, возвращаясь к полностью плоским дисплеям. Последний раз такая конструкция применялась в базовом Mi 9 ещё в 2019 году, что делает этот шаг особенно примечательным для премиальных моделей линейки.

Размер экрана в Pro- и Ultra-версиях увеличится с 6,73 до более чем 6,8 дюймов, тогда как обычная Xiaomi 16 сохранит компактные 6,36 дюйма. Но главная инновация — использование дорогостоящей технологии Low-Injection Pressure Overmolding (LIPO), которая позволит сделать рамки рекордно тонкими — всего 1,1-1,2 мм по всему периметру с симметричными границами. Это решение, вопреки ожиданиям, не удешевит производство, а наоборот, сделает экраны более технологичными и премиальными.





Информация основана на тестовых образцах, и хотя до релиза ещё несколько месяцев, кардинальных изменений в дизайне уже не предвидится. Ожидается, что официальная презентация состоится в Китае в конце сентября или начале октября. Этот шаг Xiaomi демонстрирует интересный тренд — после нескольких лет доминирования изогнутых экранов в топовом сегменте производители вновь обращают внимание на практичность плоских дисплеев, дополняя их передовыми технологиями изготовления. Для поклонников бренда это хорошие новости — они получат современные флагманы с эргономичным дизайном и почти безрамочными экранами.