Компания Sony выпустила обновленные наушники WF-C710N с сенсорным управлением и временем работы до 12 часов

Компания Sony анонсировала новые беспроводные наушники WF-C710N, которые стали преемниками популярной модели WF-C700N 2023 года. Главные изменения коснулись дизайна — теперь вместо физических кнопок используется сенсорное управление, а корпус получил более эргономичную форму с характерным углублением на месте бывших кнопок. Также производитель переработал защитную сетку и добавил четыре новых цвета, включая эффектный полупрозрачный Glass Blue.

В плане функциональности новинка получила заметные улучшения. Каждый наушник теперь оснащён двумя микрофонами для более эффективного шумоподавления, появилась функция автоматической паузы при снятии наушников (in-ear detection) и расширенные возможности сенсорного управления. Пользователи смогут не только регулировать громкость и переключать треки, но и быстро запускать Spotify Tap или голосового помощника. При этом сохранилась защита от брызг IPX4, поддержка Bluetooth Multipoint и возможность использования одного наушника.

Автономность WF-C710N выросла до 8,5 часов с активным шумоподавлением и 12 часов без него, а с кейсом общее время работы достигает 30 часов. Наушники поддерживают технологию 360 Reality Audio и фирменное приложение для персонализации звука. Уже сейчас их можно предзаказать за $119.99 с началом поставок 31 марта, в то время как предыдущая модель WF-C700N всё ещё доступна по сниженной цене около $98.