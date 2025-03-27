В новых утечках показали дизайн Vivo X200s с процессором Dimensity 9400+ и тройной камерой 50 МП перед апрельским анонсом

Компания Vivo через своего продукт-менеджера Хань Боксяо официально подтвердила разработку смартфона X200s, который станет частью весенней линейки 2025 года. На опубликованных изображениях устройство предстало в элегантном фиолетовом цвете вместе с моделью X200 Pro Mini. Интересно, что если Pro Mini получит лишь косметическое обновление, то X200s, судя по всему, выйдет с новым флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ — это должно обеспечить ему преимущество перед базовой версией X200 с обычным Dimensity 9400.

Дизайн X200s напоминает увеличенную версию компактного флагмана Vivo, с характерной камерной платформой, обрамлённой алмазной гранью, и логотипом Zeiss T*. Камерный модуль, вероятно, будет таким же, как у X200 Pro Mini — три датчика по 50 МП для основной, широкоугольной и перископной съёмки. Правда, это означает отсутствие 200-мегапиксельного телеобъектива, который, по слухам, достанется топовой модели X200 Ultra. Оба устройства могут дебютировать в апреле 2025 года, возможно, вскоре после презентации главного конкурента — Oppo Find X8 Ultra.

Что касается цен, то текущая модель X200 Pro Mini уже доступна на TradingShenzhen по цене чуть менее 700 евро. Ожидается, что X200s займёт нишу между ней и ультра-флагманом, предлагая увеличенный экран и улучшенную производительность. Vivo явно нацеливается на прямую конкуренцию с iPhone 16 и 16 Plus, делая ставку на мощное железо и узнаваемый дизайн. Остаётся дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности о новых флагманах китайской компании.