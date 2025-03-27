Новый умный замок Xiaomi Smart Door Lock 2 получил 9 способов открытия и встроенную камеру за 1500 юаней

Компания Xiaomi расширила линейку умных замков, представив в Китае новую модель Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition. Это устройство предлагает целых девять способов открытия двери, включая встроенный сканер отпечатков пальцев, который срабатывает всего за 0,5 секунды с точностью распознавания 99,51%. Помимо этого, замок можно открыть через Bluetooth, NFC, цифровой пароль или традиционным ключом — производитель предусмотрел все возможные сценарии использования.

Главной фишкой новинки стала встроенная 2-мегапиксельная камера с углом обзора 160°, которая работает как полноценная видеодомофонная система. Она способна записывать цветное видео даже при слабом освещении, а ночью переключается в ИК-режим. Через приложение Mijia или подключённые устройства на HyperOS можно в любой момент посмотреть, что происходит у двери. Система умеет распознавать людей и сохраняет записи на три дня, а также предупреждает хозяев, если дверь осталась открытой или кто-то подозрительный задерживается у порога.

Особого внимания заслуживает функция изменения голоса — она позволяет замаскировать свой голос при общении через домофон, что должно понравиться тем, кто беспокоится о конфиденциальности. Питается замок от двух типов батарей — литий-ионного аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и четырёх стандартных батареек, которых хватает на полгода работы. На крайний случай предусмотрена возможность подключения power bank через USB-C.

Стоимость новинки составляет 1499 юаней (около 207 долларов), но пока Xiaomi не сообщает, появится ли этот замок в других странах. Учитывая растущий интерес к умным домам, европейским поклонникам бренда остаётся только надеяться, что устройство доберётся и до их рынка.