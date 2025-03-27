Xiaomi готовит линейку Poco F7 с разными модификациями

Компания Xiaomi готовится к глобальному запуску смартфонов Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, намеченному на четверг. Ходят слухи, что вскоре последует и выпуск базовой модели Poco F7 5G, которая станет более доступной альтернативой старшим версиям. Предполагается, что Poco F7 5G может дебютировать исключительно на индийском рынке наряду с одной из старших моделей серии.

Хотя эта информация пока не подтверждена официально, ни Xiaomi, ни Poco не начали рекламировать Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra в Индии. Судя по всему, компания откладывает запуск этих моделей в Индии, чтобы сконцентрироваться на глобальном выходе.



По словам инсайдера Абхишека Ядава, официальный релиз Poco F7 5G ожидается в конце весны, в мае или июне. Смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Elite, который станет преемником Snapdragon 8s Gen 3. Интересно, что в новом чипсете не будет использоваться архитектура Oryn CPU, в отличие от Snapdragon 8 Elite.



