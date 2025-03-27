Huawei Pura X инновационный складной смартфон стоимостью от $1250

Huawei представила Pura X — новый складной смартфон, который стремится занять свое место на рынке мобильных устройств. Смартфон выделяется необычным форм-фактором, отличающимся от привычных моделей вроде Samsung Galaxy Z Flip6 или Motorola Razr 50 Ultra. Его экран шире и предлагает пользователям больший простор для работы и развлечений.

Официально Pura X продается только в Китае, но благодаря Average Dad Tech, этот смартфон теперь доступен для заказа по всему миру. Цены начинаются от $1250, включая налоги, и могут снизиться в ближайшее время. Важно отметить, что поставки начнутся не раньше апреля.







