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ddr22
Новые наушники FiiO FX17 с 13 драйверами обещают высокое качество звука
FiiO FX17: флагманские наушники с титановым корпусом и широким частотным диапазоном

Компания FiiO представила новые флагманские наушники FX17, позиционируемые как высококачественное аудиорешение. Особенностью модели является легкий корпус из титана, который обеспечивает долговечность и комфорт при длительном использовании.
Каждая из двух гарнитур FX17 содержит 13 драйверов, что делает их одними из самых многофункциональных наушников на рынке. Основу акустической системы составляет 10-миллиметровый динамический драйвер из литий-магния, который дополняется четырьмя специализированными арматурными драйверами Knowles и восемью электростатическими драйверами Sonion. Такое сочетание драйверов разного типа позволяет достичь высокого качества звука и охватывает широкий частотный диапазон от 8 Гц до 40 кГц.
Для эффективной работы всей системы в наушниках установлено пять кроссоверов, что обеспечивает согласованную работу всех драйверов. Электростатические драйверы способны воспроизводить частоты свыше 50 кГц, обеспечивая детальность высоких частот, в то время как арматурные драйверы отвечают за средние частоты, а динамические — за басы.
Наушники обладают чувствительностью 104 дБ/мВт при импедансе 16 Ом. Кабель MMCX легко заменяется в случае повреждения, а комплектный кабель длиной 4 фута сочетает золото, серебро и медь, что способствует чистоте сигнала. Доступны варианты кабелей с разъемами 3,5 мм, 4,4 мм и USB-C. Версия с USB-C адаптером поддерживает звук до 32 бит при частоте 384 кГц.
Наушники FiiO FX17 уже доступны на AliExpress по цене $1515. В комплекте идут 22 пары амбушюр различного размера для идеального прилегания, а также сменные штекеры для кабеля. Дополнительно в коробке находятся щеточка для чистки и чехол для переноски.

#fiio
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