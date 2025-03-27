Концепт выиграл награду iF Design Award и предложил альтернативу популярному ноутбуку Framework Laptop.

Компании Compal представила концептуальный ноутбук Adapt X, который отличается свежим взглядом на модульность. Этот концепт выиграл награду iF Design Award и предложил альтернативу популярному ноутбуку Framework Laptop, с несколько иным подходом к замене компонентов.

Ноутбук Compal Adapt X ориентируется на простоту замены модулей через центральный хаб, что облегчает пользователям подключение необходимых частей. Однако этот метод менее гибкий, чем система Framework, позволяющая заменять компоненты индивидуально. Ноутбук Compal разработан так, чтобы упростить замену дисплея, клавиатуры, аккумулятора, накопителя и оперативной памяти. Интересной особенностью является возможность использования большинства модулей отдельно от ноутбука. Например, дисплей может служить мобильным монитором с подключением через USB-C, клавиатура и трекпад работают как беспроводные устройства ввода, а модуль ввода-вывода превращается в отдельный USB-хаб. Планируются версии ноутбука с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов.

Несмотря на перспективность идеи, Compal Adapt X пока остается концептом, и неизвестно, поступит ли он в продажу. Модульные ноутбуки обычно тяжелее и дороже традиционных.