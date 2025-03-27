Oppo Find N5 выдержал испытание на прочность в новом видеоролике.

Смартфон Oppo Find N5 вновь подвергся испытанию на прочность в новом видеоролике. Компания Oppo решила продемонстрировать надежность устройства, интегрировав его в качели, на которых мог сидеть взрослый человек весом около 50 кг. Вес качелей распределялся на шарнирный механизм смартфона.

Эксперимент, проведенный блогером State of Tech, вызвал беспокойство, так как в отличие от демонстрации Oppo, где вес распределялся между четырьмя устройствами, в данном случае использовался только один экземпляр Find N5. Однако, несмотря на повышенную нагрузку, смартфон справился с задачей. Два троса крепились ремнем, проходящим через шарнир устройства, который поддерживал конструкцию между двумя деревянными панелями. Хотя нагрузка составляла 90 фунтов (около 41 кг) и прикладывалась кратковременно, смартфон не сломался и продолжал функционировать после завершения теста.



Find N5 сохранил способность сворачивать и разворачиваться без проблем. Остается вопрос, сможет ли грядущий Samsung Galaxy Z Fold7 превзойти Find N5 в плане прочности и долговечности.