Задержка GTA 6 ставит под угрозу небольшие игровые компании

Индустрия видеоигр ожидает релиза GTA 6, и возможная задержка этой игры вызывает опасения у многих студий. Бен Портер, директор по консалтингу в Newzoo, отметил, что неверное предсказание сроков выхода GTA 6 может привести к катастрофическим последствиям для некоторых компаний. Студиям приходится гадать насчет даты релиза, чтобы избежать конкуренции с таким крупным проектом, как GTA 6.

Несмотря на отсутствие точной информации о дате выхода GTA 6, многие предполагают, что игра выйдет осенью на консолях, но дата релиза на ПК еще неизвестна. Учитывая масштабы проекта, есть вероятность задержки до 2026 года. В последние годы многие игры, такие как Cyberpunk 2077, Starfield и Assassin’s Creed Shadows, тоже сталкивались с задержками. Особенно заметны такие случаи для крупных проектов, поскольку они привлекают огромное внимание общественности.



Когда GTA 5 вышла, она заняла половину доходов от продаж игр в США за месяц, несмотря на выход в середине месяца. В Великобритании GTA 5 составила 89% всех проданных игр за неделю и принесла 94% выручки. Это свидетельствует о колоссальном влиянии серии GTA на игровую индустрию. Студии стараются планировать свои релизы так, чтобы избежать конкуренции с такими гигантами, как GTA, чтобы не потерять аудиторию и доходы.



Есть мнение, что GTA 6 может оживить рынок, но Портер отмечает, что это не обязательно будет универсальным подъемом для всех студий. Некоторые полагают, что задержка GTA 6 может быть связана с желанием Take-Two обеспечить успех другой своей игры — Borderlands 4, запланированной на тот же период.