В Лондоне произошел необычный случай, когда старый iPad, найденный на дне реки Темзы, сыграл ключевую роль в расследовании преступлений.

В Лондоне произошел необычный случай, когда старый iPad, найденный на дне реки Темзы, сыграл ключевую роль в расследовании преступлений. Полиция обнаружила планшет, пролежавший под водой около пяти лет, и он неожиданно предоставил важные улики, которые привели к аресту трех мужчин, причастных к ряду серьезных преступлений, включая попытку убийства.

История началась в 2006 году, когда Пол Аллен участвовал в крупном вооруженном ограблении, похитив миллионы долларов из хранилища Банка Англии. Спустя годы, после освобождения из тюрьмы, Аллен пережил покушение на убийство, оставившее его парализованным. Позже полиция задержала троих подозреваемых, причастных к краже антиквариата из музея, среди которых оказались ценные артефакты династии Мин. Когда преступники попытались продать украденные ценности на аукционе, их поймали, и дело начало разворачиваться.



Во время обыска мест, связанных с подозреваемыми, полиция нашла iPad, утопленный в водоеме. После извлечения планшета выяснилось, что внутри него находилась сим-карта оператора Vodafone. Проверка записей звонков показала связь между сим-картой и отслеживанием автомобиля Аллена с помощью GPS-трекера, установленного злоумышленниками. Эти данные позволили связать троицу с нападением на Аллена и другими преступлениями.