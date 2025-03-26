Half-Life 3 близка к релизу: игра находится на этапе оптимизации.

Поклонники культовой серии Half-Life получили неожиданную новость: возможно, разработка долгожданной третьей части игры близится к завершению. Согласно слухам, проект под кодовым названием HLX, который предположительно является продолжением истории Гордона Фримена, вошел в стадию оптимизации. Эта информация была раскрыта в новом видео от Gabe Follower, известного своими исследованиями деятельности компании Valve.

В ходе изучения внутренних систем Valve были обнаружены группы с названиями hlx, hlxaudio и hlxartists. Также найдены коды, касающиеся оптимизации консольных команд, поведения NPC, динамической навигационной сетки, деформируемых объектов и улучшенных систем анимации волос. Все эти элементы указывают на высокую степень готовности проекта и его сложность.



Тем не менее, важно помнить, что Valve неоднократно заявляла о том, что не занимается разработкой Half-Life 3. Поэтому существует вероятность, что HLX может оказаться спин-оффом, подобным Half-Life: Alyx, выпущенному в 2020 году.



Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Valve относительно Half-Life 3, поклонники серии получили приятный бонус в виде демо-версии Half-Life 2 RTX, демонстрирующей, как технология трассировки лучей меняет восприятие классической игры.