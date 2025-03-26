OnePlus 13T удивил батареей на 6200 мА·ч при меньшем экране.

Китайская компания OnePlus готовит к выпуску новую модель смартфона OnePlus 13T,. Главным сюрпризом стало сочетание уменьшенного экрана с гораздо большей ёмкостью аккумулятора. Если обычный OnePlus 13 оснащён батареей на 6000 мА·ч и 6,8-дюймовым дисплеем, то версия 13T получит 6,3-дюймовый экран и аккумулятор на 6200 мА·ч. Разница в размере батареи составляет целых 73%.

Такое достижение стало возможным благодаря инновациям в области технологий аккумуляторов. OnePlus, как и многие другие китайские производители, активно внедряют кремний-углеродные батареи, позволяющие увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения толщины самого устройства. В результате OnePlus 13T обещает значительно превосходить своих конкурентов по продолжительности работы, несмотря на компактные размеры.

Для сравнения, даже флагманы от Apple, такие как iPhone 16 Pro, оснащаются аккумулятором на 3582 мА·ч, что значительно меньше, чем у новинки от OnePlus. Важно отметить, что другие крупные бренды, такие как Samsung, пока отстают в этом направлении, предпочитая традиционную литий-ионную технологию.