Radeon RX 9070 XT продалась в десять раз больше, чем RTX 5070 Ti

Графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT демонстрирует высокие продажи, значительно опережая конкурентов от NVIDIA. Особенно ярко это проявилось в одном из крупнейших немецких ритейлеров Mindfactory, где RX 9070 XT продавалась в десять раз лучше, чем NVIDIA RTX 5070 Ti. За первый день недели было продано около 105 единиц различных моделей RX 9070 XT, тогда как RTX 5070 Ti удалось реализовать всего 10 штук.

Причина успеха RX 9070 XT заключается не только в высоком интересе к продукту, но и в доступной цене. Стоимость модели начинается от €795, включая НДС, что примерно соответствует диапазону от $715 до $764 без учета налога. Несмотря на то, что цена выше рекомендованной производителем розничной стоимости (MSRP), спрос на устройство остаётся высоким.

Среди популярных моделей выделяются PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound, XFX RX 9070 XT Quicksilver и другие. Хотя конкурирующая карта NVIDIA RTX 5070 Ti стоит дороже на $250–$300, она уступает RX 9070 XT по популярности среди покупателей. Даже флагманский GeForce RTX 5090, который является самой продаваемой картой NVIDIA, реализовал лишь 20 единиц, уступая в количестве RX 9070 XT.

Пока рано делать окончательные выводы, но первые данные показывают, что RX 9070 XT доминирует в сегменте среднего класса, оставляя позади большинство предложений от NVIDIA.