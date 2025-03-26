G-Assist основан на языковой модели с 8 миллиардами параметров и работает локально, не требуя подключения к облаку или платной подписки.

NVIDIA представила Project G-Assist — AI-помощник, призванный изменить взаимодействие пользователей с компьютерами. Этот проект впервые был анонсирован на выставке Computex 2024 и теперь доступен для геймеров. G-Assist основан на языковой модели с 8 миллиардами параметров и работает локально, не требуя подключения к облаку или платной подписки.

Проект G-Assist способен помогать игрокам с настройкой графического процессора и игровыми параметрами в режиме реального времени, используя текстовые или голосовые команды. Например, помощник может диагностировать узкие места системы, оптимизировать настройки игры, повышать эффективность питания и даже разгонять видеокарты. Для анализа производительности система может считывать внутриигровые метрики и представлять результаты в удобочитаемых графиках.

Пользователи могут вызывать меню G-Assist нажатием комбинации клавиш Alt+G и вводить запросы с помощью текста или голоса. NVIDIA предлагает список примеров запросов, которые можно использовать с помощником. Система предназначена для решения конкретных задач, связанных с игровой производительностью, и не рассчитана на широкие беседы.

Project G-Assist открыт для расширения функциональности сторонними разработчиками. Используя JSON-код, разработчики могут создавать плагины, расширяющие возможности системы. В настоящее время доступны плагины для управления музыкой через Spotify и взаимодействия с облачным AI Google Gemini для выполнения сложных задач, таких как веб-поиск или мозговой штурм.



