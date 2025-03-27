Новый процессор Apple A20 превзошел A19 на 15%, сохранив энергопотребление благодаря технологии 2 нм

Процессор Apple A20, предназначенный для линейки iPhone 18, ожидается на 15% производительнее предыдущего поколения A19 при сохранении уровня энергопотребления. Такой прирост производительности стал возможен благодаря переходу на передовую технологию производства 2-нанометровых чипов компании TSMC. По прогнозам, массовое производство процессоров начнется после апреля 2024 года, когда TSMC начнет принимать заказы на свою новую технологическую платформу.

Согласно отчетам, технология 2-нм литографии позволяет достичь заметного увеличения производительности при той же мощности. Первоначально предполагалось, что A20 будет производиться по старому 3-нанометровому процессу N3P, однако позже аналитики подтвердили, что новый процессор перейдет на следующую ступень развития технологий. В частности, аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо сообщил, что A20 действительно будет выпускаться с использованием новейшего технологического узла.



Одним из преимуществ перехода на 2-нанометровый процесс является возможность снижения максимальной потребляемой мощности процессора, что позволяет добиться лучших показателей энергоэффективности. Помимо этого, Apple также рассматривает использование кремний-углеродных батарей, которые увеличивают емкость аккумулятора без утолщения корпуса устройства. Совмещение улучшенной батареи и нового процессора обещает рекордную продолжительность работы iPhone 18.



Однако переход на передовые производственные процессы имеет и обратную сторону — стоимость производства возрастает. Так, один камень оценивается в $30,000, что, вероятно, приведет к увеличению цены на новые модели iPhone 18. Тем не менее, преимущества в производительности и энергоэффективности делают эти инвестиции оправданными.