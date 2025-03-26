Клавиатура Seneca за $3600: роскошь и инженерное искусство

Производитель люксовых аксессуаров Norbauer представил механическую клавиатуру Seneca, которая устанавливает новые стандарты премиальности в сегменте компьютерных периферийных устройств. Начальная цена клавиатуры составляет $3600, что превышает стоимость многих высококлассных MacBook Pro и даже гарнитуры Apple Vision Pro.

Основатель компании Ryan Norbauer открыто признает, что цена кажется иррациональной, но именно в этом и заключается замысел. Seneca — это не просто инструмент для набора текста, а произведение искусства, сочетающее в себе роскошь, инженерное мастерство и эстетику. Каждый экземпляр изготавливается вручную, и на сборку уходит несколько часов квалифицированного труда. Все 682 компонента, включая винты, разработаны индивидуально с целью достижения максимального акустического, художественного и тактильного совершенства.

Клавиатура сочетает элементы дизайна середины XX века с влиянием 1980-х и 1990-х годов, символизируя эпоху технологических прорывов и веру в будущее. Это своеобразный протест против современной тенденции к унификации и экономической оптимизации, утверждает Норбауэр.

Несмотря на то, что для большинства потребителей Seneca останется предметом любопытства, для избранных, готовых потратить на клавиатуру сумму, сопоставимую с ценой суперкомпьютера, она станет воплощением абсолютной грации в мире клавиатур.