AirPods Max скоро смогут воспроизводить lossless-звук через кабель

Компания Apple объявила, что пользователи AirPods Max вскоре смогут наслаждаться lossless-аудио и звуком с минимальной задержкой благодаря будущему обновлению iOS 18.4, запланированного на следующий месяц. Это обновление позволит воспроизводить аудиофайлы с качеством 24 бит / 48 кГц через подключение по кабелю USB-C, используя Apple Music или любые другие стриминговые сервисы, поддерживающие такой формат.

Однако стоит учесть, что данная функция будет доступна только для моделей AirPods Max с разъёмом USB-C. В своём заявлении Apple подчёркивает, что с этим обновлением пользователи смогут насладиться высочайшим качеством звука при прослушивании музыки, просмотре фильмов и в играх, а музыканты получат значительные улучшения при создании, редактировании и сведении композиций.



Кроме того, вместе с поддержкой lossless-звука AirPods Max с USB-C получат функцию ультранизкой задержки, что сделает их идеальными для геймеров и стримеров, стремящихся к максимальному погружению в игровой процесс при проводном подключении. Это улучшение выведет звук в наушниках на один уровень с динамиками Mac, iPad и iPhone.



Чтобы воспользоваться этими возможностями, пользователям понадобится специальный кабель USB-C на 3,5 мм, который уже продаётся в магазинах Apple и у авторизованных реселлеров. Обновление прошивки для AirPods Max, включающее lossless-аудио и ультранизкую задержку, ожидается в следующем месяце, но точная дата пока не объявлена.