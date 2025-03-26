Huawei добавила функцию отклонения звонков на своих часах

Компания Huawei начала глобальное распространение обновления HarmonyOS 4.3 для своих умных часов Watch 4 Pro. Обновленная прошивка 4.3.0.588 (sp30c432e2r1p2) приносит ряд новых функций и улучшений, направленных на повышение удобства использования устройства.

Одним из главных нововведений стала возможность отклонять входящие звонки прямо с часов, что делает взаимодействие с устройством более удобным. Также добавлена новая циферблат "Route Beam", отображающий историю тренировок и соответствующие метрики. Улучшена функциональность активности колец, появилось больше вариантов настройки внешнего вида циферблата.

Для спортсменов добавились новые функции анализа беговой формы, включая измерение времени контакта с землей и вертикальных колебаний. Велосипедисты теперь могут автоматически связывать часы со своим телефоном во время тренировки, получая доступ к данным в приложении в реальном времени. Добавлены новые режимы тренировок для баскетбола, футбола, падел-тенниса и киберспорта, а также ежедневные рекомендации по тренировкам на основе предпочтений пользователя, калорий и погодных условий.



Интерфейс приложения также подвергся изменениям, затронувшим секции упражнений, отслеживания активности, сна, измерения пульса, дыхательных упражнений и поддержания формы. Обновление уже доступно для пользователей в Германии, и ожидается его распространение на другие рынки.



Установка обновления возможна через приложение Huawei Health, либо непосредственно на самих часах через раздел настроек. Ожидается, что в будущем устройство получит обновление до HarmonyOS 5, но сроки его выхода пока не определены.