Dune: Awakening поддерживает DLSS 4, FSR 4 и XeSS 2

Компания Funcom обнародовала официальные системные требования для долгожданной многопользовательской игры Dune: Awakening, которая выйдет 21 мая 2025 года. Игра обойдет стадию раннего доступа и сразу будет выпущена в полномасштабной версии 1.0 без подписки.

Для комфортной игры в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на ультра-настройках потребуется видеокарта уровня RTX 4070 или RX 7800 XT. Для 1440p при 60 кадрах в секунду на высоких настройках достаточно RTX 3070, а минимальная конфигурация (1080p при 30 кадрах в секунду) потребует всего лишь RTX 1060.



Одной из ключевых особенностей игры является поддержка современных технологий апскейлинга: DLSS 4 от NVIDIA (включая многокадровую генерацию), FSR 4 от AMD и XeSS 2 от Intel. Эти технологии помогут оптимизировать производительность на широком спектре оборудования. Игроки могут заранее проверить производительность своего ПК с помощью бесплатного бенчмарка, доступного в Steam.



Требования к системе оказались немного ниже, чем у многих других AAA-проектов последнего времени, что делает игру доступной для владельцев как среднебюджетных, так и топовых ПК. Предзаказы на Dune: Awakening начнутся на следующей неделе, давая фанатам возможность одними из первых погрузиться в мир игры.