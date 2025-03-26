Xiaomi TV A 2026: Новый доступный телевизор на Google TV

Компания Xiaomi анонсировала новую модель телевизора TV A 2026, которая скоро появится на мировом рынке. Устройство будет доступно в четырех размерах: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинка сохраняет многие черты предыдущего поколения TV A 2025, включая разрешение 4K (3840×2160 пикселей) и частоту обновления 60 Гц. Дополнительные функции включают MEMC при 4K 60 Гц и режим Game Boost с частотой обновления 120 Гц для трех старших моделей.

Важным нововведением стала поддержка Google TV, позволяющая пользователям получать доступ к различным стриминговым сервисам с помощью голосовых команд через Google Assistant, а также использовать Google Chromecast и Miracast. Еще одно преимущество — поддержка трансляции контента через Apple AirPlay. Телевизор оснащен модулями Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi 2.4/5 ГГц и различными портами, включая USB 2.0, Ethernet и HDMI с поддержкой eARC ALLM. Встроенные 10-ваттные динамики поддерживают форматы Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X.

Дата запуска и страны, в которых будет доступен TV A 2026, пока не уточняются. Однако, исходя из опыта предыдущих поколений, можно предположить, что цена будет конкурентоспособной. Например, 43-дюймовая модель TV A 2025 стоила €319 в странах Европы, а сейчас доступна на Amazon Germany за €269.



