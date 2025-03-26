Samsung ускоряет переход на OLED-мониторы с низкими ценами

Компания Samsung, занимающая лидирующие позиции на рынке OLED-мониторов с долей 71%, стремится увеличить объемы поставок на 50% в этом году, рассчитывая продать свыше 2 миллионов единиц техники с использованием технологии QD-OLED. Успех новых моделей, таких как 27-дюймовый монитор Odyssey G8 G81SF с панелью четвертого поколения и плотностью пикселей 166 PPI, подкрепляет уверенность компании в востребованности продукции. Следующий шаг — выпуск 27-дюймового монитора Odyssey G6 G60SF с разрешением QHD и рекордной частотой обновления 500 Гц, который планируется представить в следующем квартале. Компания называет этот продукт революционным и ожидает высокий спрос.

Samsung уверена в преимуществах своей технологии QD-OLED и планирует способствовать переходу потребителей с традиционных LCD-панелей на OLED, снижая цены на свою продукцию. Вице-президент отдела маркетинга крупных дисплеев Samsung Display Брэд Юнг заявил, что компания готова внедрять инновации и выпускать новые продукты, чтобы удовлетворить запросы клиентов.



Для геймеров Samsung собирается предложить OLED-мониторы среднего и бюджетного ценовых сегментов, хотя конкретных планов по снижению стоимости пока не раскрывает. Например, 27-дюймовый игровой монитор Odyssey QD-OLED G6 с частотой обновления 360 Гц сейчас доступен со скидкой 22% за $699, что все равно значительно превышает цены популярных LCD-моделей. Чтобы сделать OLED-мониторы массовыми, Samsung придется стремиться к диапазону цен $300–$400, но пока таких моделей не анонсировано.