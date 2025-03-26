На рынке появилась RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти по сниженной цене

Китайские продавцы начали предлагать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 с увеличенным объемом видеопамяти — 48 ГБ, по цене ниже, чем у модели следующего поколения RTX 5090. Карта оснащена системой жидкостного охлаждения (AIO), что делает её привлекательной для пользователей, нуждающихся в высокопроизводительных графических решениях. Это событие вызвало интерес среди энтузиастов, поскольку ранее сообщалось лишь о разработке версии с 96 ГБ видеопамяти, ориентированной на задачи искусственного интеллекта.

Видеокарта была замечена на платформе Reddit, где пользователь u/cefurkan поделился фотографиями устройства. На снимках видно, что карта оборудована тремя вентиляторами и радиатором, а также подтверждает наличие 48 ГБ видеопамяти. Изображения также демонстрируют упаковку и радиатор с надписью "GeForce RTX 4090 48GB". Система охлаждения предоставлена брендом Byksi, специализирующимся на компонентах для ПК.

Проверка характеристик через диспетчер задач и утилиту GPU-Z подтвердила, что устройство действительно является RTX 4090 с памятью GDDR6X объёмом 48 ГБ. Основные спецификации карты включают чип AD102, шину памяти шириной 384 бита и 16 384 ядра CUDA. Несмотря на увеличение объема памяти, пропускная способность останется прежней благодаря неизменной частоте и ширине шины.







