Запуск Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra запланирован на 27 марта.

Компания Xiaomi недавно сделала важное заявление о своих новых смартфонах серии Poco F, сообщив о запуске Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, который запланирован на 27 марта. Этот анонс пришел всего через день после подтверждения даты запуска, касаясь ранее представленных моделей Poco F6 и Poco F6 Pro, которые сейчас пользуются популярностью на рынке.

Poco F7 Pro, как стало известно, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который ранее использовался в флагманских устройствах компании, таких как Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra.

Несмотря на то, что чипсет уже успел уступить место более новым моделям, Xiaomi утверждает, что он все еще способен обеспечивать отличную производительность. Чтобы гарантировать непрерывность и высокую отзывчивость во время игр, компания внедрила технологию "умной частоты кадров" и версию 4.0 своей системы оптимизации WildBoost. Это позволяет обеспечивать плавный игровой процесс, который вызывает удовлетворение у пользователей.

В качестве примера производительности Poco F7 Pro было упомянуто, что устройство способно достигать 90 кадров в секунду при игре в Genshin Impact. Xiaomi уточнила, что эта частота кадров будет обеспечиваться при игре в Genshin Impact на нативном разрешении 1440p, что соответствует 2K.

Однако, на данный момент компания не раскрыла, какие графические настройки были использованы для достижения этих 90 кадров в секунду, что оставляет некоторые вопросы для поклонников игр и технологий.



