Xiaomi 15s Pro был представлен в ожидании запуска вместе с Xiaomi Pad 7 Max

На протяжении начала месяца на мировом рынке дебютировали новые флагманы от компании Xiaomi — модели 15 и 15 Ultra. Однако, как стало известно, Xiaomi уже готовила к выпуску еще один смартфон, который получил название 15s Pro. Информация о предстоящем запуске появилась благодаря ошибочно опубликованному изображению, сделанному на новом устройстве, которое выложил один из директоров по программному обеспечению компании на платформе Weibo. Хотя изображение позже было удалено, оно подтвердило слухи о существовании нового флагманского смартфона и его скором выходе на рынок.

По данным нескольких китайских источников, Xiaomi 15s Pro должен был дебютировать в апреле, возможно, уже со второй недели этого месяца. В дополнение к смартфону ожидается запуск нового премиум-планшета, который будет известен как Xiaomi Pad 7 Max с диагональю 14 дюймов. Несмотря на то, что большая часть деталей о Xiaomi 15s Pro остается неразглашенной, стало известно, что он, скорее всего, будет иметь аналогичный дизайн с моделями 15 и 15 Pro. Важным обновлением станет использование внутреннего SoC компании, известного как Xring.

Согласно утечкам, новая модель 15s Pro получит аналогичную камерную систему, как и у Xiaomi 15 Pro, с оптикой от Leica. Это подчеркивает намерение компании продолжать свою линейку флагманов и предлагать пользователям актуальные технологии и функции. Параллельно с этим, пользователям предложат возможности приобрести модель Xiaomi 14T Pro через Amazon, что также свидетельствует о продолжающейся стратегии компании по увеличению доступности своих устройств.