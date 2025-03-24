Информация о Snapdragon 8s Elite была обнародована в новой утечке, Qualcomm готовится к запуску чипсета

Недавно появились подробности о новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Elite, который станет прямым преемником Snapdragon 8s Gen 3, выпущенного в марте прошлого года. Ожидается, что Qualcomm вскоре представит этот чипсет, и информация о нем вновь оказалась в центре внимания благодаря утечкам от известного информатора Digital Chat Station.

Snapdragon 8s Elite будет представлен как восьмиядерный чипсет, состоящий из четырех кластеров ядер. В нём будет использоваться один основной процессор, работающий на частоте 3.21 ГГц, и три производительных ядра с частотой 3.01 ГГц. Предполагается, что основной процессор является Cortex-X4, в то время как три производительных ядра будут иметь архитектуру Cortex-A720. Также в состав чипсета войдут два ядра, работающих на частоте 2.80 ГГц, а также два ядра с частотой 2.02 ГГц. Графическая часть будет представлена GPU Adreno 825.





Эти данные о конфигурации ядер подтверждают информацию, представленную в ранее проведённых бенчмарках, где Snapdragon 8s Elite был замечен на устройстве, которое, по всей видимости, является iQOO Z10 Turbo. Точная дата анонса Snapdragon 8s Elite пока неизвестна, но запуск может состояться в апреле. Это станет возможным благодаря ожиданиям о выходе смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который, согласно многочисленным сообщениям, также будет оснащён этим чипсетом и ожидается в том же месяце.



