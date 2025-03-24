Серия Xperia продолжает развиваться с анонсом Xperia 10 VII, который обещал новые характеристики и улучшения

У фанатского сообщества компании Sony возникли определенные опасения по поводу ее линейки смартфонов Xperia, поскольку на протяжении последних нескольких лет ассортимент устройств существенно сократился. Тем не менее, появились положительные новости о том, что в 2025 году на рынке появится Sony Xperia 10 VII вместе с Xperia 1 VII. Информация об этом не является слухом из ненадежных источников — ее предоставил известный информатор из форума Esato, что придаёт больше доверия этой новости.

Хотя в посте конкретно не упоминалось о модели Xperia 10 VII, фраза «новый средний сегмент» явно указывает на это устройство. В источнике также было подчеркнуто, что Xperia 10 VII оснастят OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В свою очередь, предшественник, Xperia 10 VI, который в настоящее время доступен на Amazon, был оснащен OLED-экраном с частотой обновления только 60 Гц. Несмотря на то, что предыдущая модель имела скорость распознавания касаний в 120 Гц, в данном контексте, скорее всего, речь идет именно о частоте обновления экрана.

Кроме того, было заявлено, что в 2025 году Sony представит «новый» процессор для среднего сегмента Xperia, а это означает, что компания не планирует повторно использовать предшествующий чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Некоторые эксперты предполагали, что это может означать использование самой последней версии 6-серии от Qualcomm — Snapdragon 6 Gen 4. Однако существует вероятность, что Sony может удивить рынок, выбрав не самый оптимистичный путь.