Новый патент Sony описывает контроллер PlayStation с солнечной батареей, который устраняет проблемы с потерей заряда

Sony недавно подала патент на новый тип контроллера для PlayStation, который способен решить некоторые из главных проблем существующих беспроводных контроллеров. В частности, речь шла о ситуации, когда контроллер разряжается в самый неподходящий момент.

Патент, названный «операционное устройство», описывает контроллер PlayStation, оснащенный несколькими фотогальваническими элементами, расположенными на его корпусе. Эти элементы будут аккумулировать солнечную энергию, что позволит заряжать контроллер с помощью солнечного света. На прилагаемом к патенту рисунке изображен контроллер DualSense с указанием мест, где будут размещаться фотоэлементы.

Хотя контроллер с солнечной батареей может показаться не более чем интересной идеей, Sony действительно ставит перед собой цель решить одну из наиболее актуальных проблем беспроводных контроллеров — предотвращение потери заряда в неподходящий момент. Использование солнечной энергии обеспечит беспроводному контроллеру постоянный заряд, делая его более привлекательным по сравнению с традиционными контроллерами, у которых ограниченный срок службы батареи.

Несмотря на то, что новый контроллер не является радикальной новинкой, Sony уже делала попытки улучшить классический контроллер PlayStation DualShock, создав контроллер DualSense, а затем представила еще более инновационный контроллер DualSense Edge. Этот контроллер сочетает в себе адаптивные триггеры и поддержку обратной связи с тактильными ощущениями, а также новые функции, такие как сменные стики и три уровня нажатия для триггеров L2 и R2.